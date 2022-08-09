Еврокомиссия отложила до конца 2023 года запуск системы ETIAS, по которой туристы из стран безвиза должны оплачивать сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих путешествий.

Об этом сообщает Euronews.

Евросоюз одобрил решение ввести систему ETIAS еще в 2016 году. Тем не менее, ее запуск еще тогда был отложен по ряду причин. На данный момент внедрение системы анонсируют в ноябре 2023.

Система ETIAS предполагает, что после запуска и периода адаптации, въезд украинцев в страны Евросоюза по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной авторизации в данной системе.

В ЕС поясняют, что авторизация не является аналогом визы. Система не требует подтверждения намерений въезда, семейного статуса , подтверждения доходов и платежеспособности и т.д. Предполагаемый срок действия авторизации - 3 года, а стоимость - 7 евро. В этот период повторная регистрация поездок требоваться не будет.

Также известно, что необходимости лично посещать визовый центр для подачи заявки на авторизацию не будет. Документы подаются онлайн и в большинстве случаев авторизация будет осуществляться автоматически и практически моментально.



Ранее "Страна" рассказывала о том, что путешественникам из Украины через год придется регистрироваться для въезда в ЕС. Еще в январе в ЕС анонсировали новые правила въезда украинцев по биометрическому паспорту в соответствии с новой системой ETIAS.



Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда ЕС откладывает ввод системы авторизации. Последний раз такой перенос состоялся в начале 2022 года, когда отложили ввод на 2023 год.

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