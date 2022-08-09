Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею премьера Эстонии об отмене выдачи туристических виз в Европу для россиян. Об этом она сказала в интервью финскому изданию yle.fi.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", - сказала Санна Марин.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", - заявила она.

Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз.

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