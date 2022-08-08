В столице Финляндии Хельсинки демонтировали советский памятник "Мир во всем мире". Его подарил СССР в 1990-м году после падения Берлинской стены.

Об этом сообщает местная телекомпания YLE.

"Мир во всем мире" представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру, которая изображает людей из разных материков. Одной рукой они держат глобус, другой - сжимают кулак. Скульптура символизирует мир между континентами.

На месте памятника собираются оборудовать тротуар.

Монумент будет отправлен на склад Художественного музея Хельсинки. Его дальнейшую судьбу определят позже.

В Хельсинки убрали памятник "Мир во всем мире". Фото / YLE

Напомним, что финский город Лаппеенранта, расположенный недалеко от границы с Россией, ежедневно будет включать гимн Украины. Гимн будет звучать с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina ежедневно в 19:30 по местному времени. Так город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам.

Ранее Рижская дума приняла решение снести памятник освободителям Латвии от немецких фашистов.

Также мы писали, что в центре Риги прошло шествие за снос советских памятников и выдворение всех, кто против Латвии.