Власти Эстонии приняли решение убрать советские памятники из публичного пространства и переместить их в "более подходящие места".

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

"Главное решено – красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - заявила премьер Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции.

По словам министра, в Эстонии насчитывается от 200 до 400 памятников под снос. Время и порядок сноса зависят от вопросов логистики и готовности местных властей.

Также Каллас призвала владельцев частных территорий, на которых размещены соответствующие памятники, демонтировать и переместить их самостоятельно.

Отдельный акцент премьер сделала на судьбе советского танка Т-34, который находится в городе Нарва. Для жителей города долгие годы танк был мемориальным объектом, под который жители города возлагали цветы и приходили почтить память усопших. Из-за разговоров о сносе в городе начались волнения.

"Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но, это должно быть сделано там, где есть правильное место, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно. Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей", - сказала чиновница.





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