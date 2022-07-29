В США супружеская пара из штата Гавайи предстанет перед судом за кражу личности двух скончавшихся много десятилетий назад грудных детей. В связи с этим супругов даже стали подозревать в связях с советским Комитетом государственной безопасности.

Об этом деле пишет американская пресса.

Из документов уголовного дела следует, что Уолтер Примроуз и его жена Гвинн Моррисон, которым сейчас около 60 лет, в 1987 году взяли имена скончавшихся в Техасе детей Бобби Эдварда Форта и Джули Лин Монтегю. Оба малыша не дожили и до года.

Под новыми именами Уолтер и Гвинн поженились.

А Примроуз еще использовал фальшивую личность для получения нескольких документов: водительских прав, паспорта и учетных данных Министерства обороны. Под именем мертвого человека он даже получил секретный допуск к работе с вооруженными силами США, поступил на службу в береговую охрану, а после выхода в отставку трудоустроился в фирму, работавшую по контрактам с Пентагоном.

Примроуза и Моррисон арестовали 22 июля. Пока им вменяют в вину кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления против США и ложных показаниях в заявлении на получение паспорта. Федеральная прокуратура хочет, чтобы пару содержали под стражей без залога. Примроузу грозит до 17 лет тюрьмы.

Интересно, что в деле фигурируют снимки Примроуз и Моррисон в фуражке и кителе пограничных войск КГБ СССР, однако грозящие им обвинения не касаются шпионажа - супруги, как заявил на заседании их адвокат, так развлекались.

Прокуроры опасаются, что у пары, возможно, есть документы на другие личности.

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