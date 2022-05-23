Бывший зампред Госдумы РФ и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия.

Об этом пишет Baza со ссылкой на выписку из государственной системы "Российский паспорт".

Смена имени произошла в начале июля 2021 года, через 2 недели после того, как Лебедев заявил, что уходит из политики, сообщает издание.

Согласно сайту Государственной думы, полномочия он при этом не сложил и занимал свой пост зампреда нижней палаты до 11 ноября 2021 года.

В выборах в Думу нового созыва он не участвовал.

Издание отмечает, что сын Жириновского владеет большим количеством недвижимости в Испании, поэтому не исключено, что Лебедев-Гарсия хочет со временем переехать в Европу насовсем, поэтому выбрал более привычное для испанцев имя.

Первый зампред руководителя фракции ЛДПР в Думе Василий Власов назвал расследование о смене личности сыном Жириновского подделкой

"Я видел, какие-то фотоматериалы были опубликованы. Я могу про вас сделать такие же. Что вы тоже гражданин Арабских Эмиратов или еще какой-нибудь страны. И просто в документ Word вашу фотографию приделают, скажут, что вы теперь гражданин Зимбабве", - заявил Власов.

Напомним, что 6 апреля стало известно о смерти Жириновского.

Позже стали известны подробности смерти Владимира Жириновского. Его пытались реанимировать в течение получаса, делали непрямой массаж сердца и кололи адреналин.

"Страна" рассказывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский, который предсказал войну с Украиной.