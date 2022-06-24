ГБР и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего нардепа Валерия Горбатова, который в начале 200-х возглавлял Совет министров Крыма. Также у него обнаружили более 6 тысяч артефактов и экспонатов, похищенных из музеев острова и купленных у "черных археологов".

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова и пресс-служба ГБР.

Среди артефактов, которые нашли у Горбатова, были скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эллинистической эпохи и посуда Трипольской культуры. Ценные находки были обнаружены в электрощитовой и чердаке.

Эксперты Национального музея истории говорят, что исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Находки планируют передать в музейный фонд Украины.

По словам Венедиктовой, обыски проводились почти неделю. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Министр культуры Александр Ткаченко сказал, что это наибольшее количество экспонатов в истории, которое вернули в собственность государства, а некоторые их них не имеют аналогов в музеях Украины и мира.

По данным ГБР, бывший нардеп присвоил культурное наследие Украины, похищенное из музеев Крыма и купленное у "черных археологов".

Венедиктова также сообщила, что у Горбата есть совместный бизнес с Сергеем Аксеновым. Коллекцию по историческим артефактам нашли во время обысков в одном из его офисов в Киеве. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову, добавили в ГБР.

Вместе с тем, по оперативным данным, Горбатов уехал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти древние золотые артефакты Скифской эпохи.

Также мы писали, что Россия системно вывозит из Украины исторические артефакты, особенно скифское золото.