Государственное бюро расследований проверяет более 11 тысяч граждан России, въехавших перед войной в Украину и вовремя не покинувших ее территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке со ссылкой на директора ГБР Алексея Сухачева.

Перед войной в Украину въехали более 11 тысяч граждан России, которые вовремя не покинули нашу страну, сказал Сухачев. По его словам, работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения этих граждан с последующим проведением соответствующих фильтрационных мероприятий.

Вообще, кроме преступлений, расследовавшихся ГБР до войны, сегодня также появились новые дела, в том числе связанные с военной агрессией России. Они касаются прежде всего государственной измены со стороны субъектов ГБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. добавили в ведомстве.

Сухачев привел в пример мэра и депутатов Изюмского горсовета, перешедших на сторону врага.

"Такие производства есть и их довольно много", - заметил директор ГБР.

Он сообщил, что сегодня в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений Российской Федерации.

"Мы усилили его следователями из территориальных управлений и других подразделений, и сегодня они активно занимаются такими производствами", – рассказал Сухачев.

Ранее "Страна" сообщала, что глава ГБР предложил создать в Украине свой "Моссад".

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