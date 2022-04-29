ГБР проверяет и проводит фильтрацию 11 тысяч россиян, въехавших в Украину перед войной
Государственное бюро расследований проверяет более 11 тысяч граждан России, въехавших перед войной в Украину и вовремя не покинувших ее территорию.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке со ссылкой на директора ГБР Алексея Сухачева.
Перед войной в Украину въехали более 11 тысяч граждан России, которые вовремя не покинули нашу страну, сказал Сухачев. По его словам, работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения этих граждан с последующим проведением соответствующих фильтрационных мероприятий.
Вообще, кроме преступлений, расследовавшихся ГБР до войны, сегодня также появились новые дела, в том числе связанные с военной агрессией России. Они касаются прежде всего государственной измены со стороны субъектов ГБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. добавили в ведомстве.
Сухачев привел в пример мэра и депутатов Изюмского горсовета, перешедших на сторону врага.
"Такие производства есть и их довольно много", - заметил директор ГБР.
Он сообщил, что сегодня в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений Российской Федерации.
"Мы усилили его следователями из территориальных управлений и других подразделений, и сегодня они активно занимаются такими производствами", – рассказал Сухачев.
Ранее "Страна" сообщала, что глава ГБР предложил создать в Украине свой "Моссад".
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