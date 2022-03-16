Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из украинских дипломатов при попытке вывезти из страны 140 тысяч долларов, 68 тысяч евро, 12 килограммов золотых слитков и 13,8 килограммов ювелирных изделий из золота.

Об этом сообщает в Telegram ГБР в среду, 16 марта.

По данным ГБР, общая сумма ценностей составила около 1 млн долларов.

Согласно решению суда дипломат оштрафован на 26,8 млн гривен. Изъятое имущество передано на нужды украинской армии.

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР объявило нардепа Киву в международный розыск.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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