ГБР пресекло вывоз ценностей украинским дипломатом за границу. Фото: Слово и Дело

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из украинских дипломатов при попытке вывезти из страны 140 тысяч долларов, 68 тысяч евро, 12 килограммов золотых слитков и 13,8 килограммов ювелирных изделий из золота.

Об этом сообщает в Telegram ГБР в среду, 16 марта.

По данным ГБР, общая сумма ценностей составила около 1 млн долларов.

Согласно решению суда дипломат оштрафован на 26,8 млн гривен. Изъятое имущество передано на нужды украинской армии.

ГБР пресекло вывоз за границу золотовалютных ценностей

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