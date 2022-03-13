Нацбанк Украины вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков при перемещении валютных ценностей на сумму более 10 тысяч евро за пределы страны. Должны быть предоставлены документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

4 марта 2022 года Нацбанк Украины внес изменения в постановление от 24 февраля 2022 года № 18 "О работе банковской системы в период внедрения военного положения", которые позволяли физическим лицам не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за рубеж.

Сегодня с целью предотвращения вывода капитала за границу, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Нацбанк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов при перемещении валютных ценностей.

Также отмечается, что граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тысяч евро (в эквиваленте) при их перемещении за границу. Это требование не изменялось.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 13 марта 2022 г. №51 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18". Документ вступает в силу 13 марта 2022 года.

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