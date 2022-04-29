Директор ГБР Алексей Сухачев считает необходимым создание в Украине спецслужбы по примеру израильского "Моссада". Об этом он заявил в интервью "Украинским новостям".

"Все знают об израильской спецслужбе "Моссад" и об эффективности ее работы. Вопрос создания таковой в Украине - вопрос политический. Он относится к компетенции президента Украины, СНБО и парламента. Что касается моего личного мнения, то с учетом того, что сейчас происходит в нашей стране: с учетом количества жертв и масштабов разрушений, той жестокости, с которой все это происходит, думаю, что создание такого органа было бы вполне оправдано", - заявил он.

Отметим, что "Моссад" занимается сбором и анализом разведывательной информации, а также тайными специальными операциями за пределами Израиля.

Напомним, в конструкторском бюро "Луч" заявили о предателях среди руководства "Укроборонпрома" и назвали их фамилии.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.