Киевское оборонное предприятие "Конструкторское бюро "Луч" утверждает, что среди руководства Государственного концерна "Укроборонпром" есть предатели.

Об этом бюро "Луч" заявило на своей странице в Facebook.

На предприятии утверждают, что речь идет о заместителе Генерального директора ГК "Укроборонпром" Романе Забарчуке и начальнике управления высокоточного оружия Андрее Артюшенко, которые, как заявляют в бюро, 18 марта "с применением мер психологического и физического воздействия проводили допрос и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка". Утверждается, что у Сердюка отобрали документы, личное оружие, а также нанесли ему телесные повреждения.

"Более 8 часов Сердюк против своей воли содержался в помещении ГК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ГК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ГК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. А. указанных мер", - отмечается в сообщении.

В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали спасенные в Малине во время российского ракетно-бомбового удара ракеты и комплектующие к ракетным комплексам "Скиф", "Корсар", "Ольха", "Нептун" и информацию относительно места пребывания ключевых сотрудников ГП "Госккб "Луч" и ГП "Спецоборонмаш".

"Следствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и" отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р. В. и Артюшенко А. А.", - сказано в сообщении.

"Обращаемся к Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Украины – президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом срочно отстранить российских агентов от управления ГК "Укроборонпром" и обеспечить руководителям и ключевым сотрудникам военно-промышленного комплекса Украины охрану", - говорится в сообщении.

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