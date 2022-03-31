Посольство Украины ведет переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телемарафона.

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза", - сообщил Андрей Дещица.

Подобные переговоры ведутся и с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию", - заявил посол Украины в Польше.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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