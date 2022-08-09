В ответ на предложение премьера Эстонии Каи Каллас запретить въезд россиянам, в Европейском союзе заявили, что визовый кодекс не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз для всех стран мира.

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на очередном брифинге. Ее процитировало агентство ТАСС.

"Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз - это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты", - сообщила она.



Таким образом представитель ЕК сообщила о готовности Еврокомиссии рассмотреть принятие новых санкций в отношении России, но не прокомментировала возможности ограничения выдачи краткосрочных виз россиянам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter обратилась к ЕК с призывом "ограничить российский туризм" и остановить выдачу виз гражданам РФ. В своем обращении Кая сказала, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека".



На это заявление премьера Эстонии бурно отреагировал замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка. То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка" , - написал Медведев на странице в VK.



Также стало известно, что в Финляндии поддержали идею премьера Эстонии об отмене туристических виз для россиян. "Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", - сказала Санна Марин.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Он назвал это "единственным способом" отбить у России желание захватывать чужие территории.

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