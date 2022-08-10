ЕС может прекратить выдавать визы россиянам, сообщил министр по вопросам интеграции и миграционной политики Швеции Андерс Игеман.

Игеман предпочитает, чтобы Швеция шла в ногу с ЕС в вопросе виз для граждан России, но он не исключает, что Швеция будет действовать самостоятельно.

Он заявляет, что нужно "серьезно подумать" о том, стоит ли идти дальше и прекращать выдачу виз российским гражданам.

"Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится", – сказал он.

Министр подчеркнул, что прекращение всех обменов с Москвой может иметь негативные последствия.

Напомним, с 25 июня Греция перестает принимать заявления на визы от россиян.

Как писала "Страна", в Украине с 1 июля заработал визовый режим для россиян. Украина хочет, чтобы визы в Евросоюз выдавали только тем россиянам, кто против войны.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян. Его призыв раскритиковал российский бизнесмен-оппозиционер Евгений Чичваркин, который заявил, что "людей нужно наказывать за действия, а не за то, что у них паспорт той или иной страны". Чичваркину подобный призыв напомнил тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не принимали евреев. "Где-то в Канаде, кажется, это произошло", - добавил он.

К слову, заявление Зеленского уже используется российской властью для реализации первого пункта.

Например, замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Гитлером: "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?".

Ранее с критикой Зеленского из-за призыва закрыть выезд россиянам выступил Александр Невзоров. "Напомню, что практически все журналисты России покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до "последней капли крови". Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами", - написал Невзоров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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