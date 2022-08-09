Российский журналист Александр Невзоров заявил о возможности конфликта Владимира Зеленского с эмигрировавшими российскими журналистами из-за заявления украинского президента о необходимости выслать обратно в Россию граждан РФ, которые живут в других странах.

Об этом он написал в своем тг-канале.

"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл. Напомню, что практически все журналисты России покинули территорию путинского режима и обьявили ему идеологическую войну до "последней капли крови". Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами", - написал Невзоров.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что данная идея Зеленского может стать подарком для Владимира Путина:

"Если эта идея осуществится, Кремль будет даже в выигрыше как минимум по двум пунктам:

Произойдёт дальнейшая консолидация российского общества вокруг власти - мол, "теперь все мы на одной лодке, деваться некуда вне зависимости от того, как кто относился раньше к Путину и к войне в Украине". Сократится отток валюты за границу - если людям запрещён выезд за границу, они будут тратить деньги внутри России.

Впрочем, на Западе это наверняка понимают, а потому вряд ли сделают Путину такой подарок.

К слову, заявление Зеленского уже используется российской властью для реализации первого пункта.

Например, замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Гитлером: "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?".

Отметим, что сегодня также премьер Эстонии призвала Европу остановить выдачу виз россиянам.

А еще в июле глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал предложил Европе закрыть границу для граждан РФ в качестве базового правила.