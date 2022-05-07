Украинцы в соцсетях захейтили российского оппозиционного блогера Максима Каца, который выступает против войны, защищает Украину и критикует Владимира Путина.

Причиной стала фраза Каца о том, что "русскоязычное пространство как было общим, так и останется дальше". Так блогер ответил одной из своих подписчиц, которая заявляла, что Украина и Россия должны разойтись "на десятилетия".

Кац возразил, что это невозможно в силу единого языкового пространства. После этого ему написали десятки комментариев. В том числе с пожеланиями смерти не только Кацу, но и всем россиянам. Включая тех, кто против Путина.

"Они все должны сдохнуть, желательно в страшных муках, включая своих мамкиных либералов и других навальных", - написал волонтер Роман Синицын, комментируя пост Максима Каца.

К дискуссии подключился и нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, который заявил, что "русский язык должен пойти вслед за военным кораблем".

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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