Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и "Большой семерки" прекратить выдавать визы россиянам.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в Твиттере.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно на этом настаивает. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - отметил он.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Он назвал это "единственным способом" отбить у России желание захватывать чужие территории.

Параллельно с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам.

После чего премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею премьера Эстонии об отмене выдачи туристических виз в Европу для россиян.

Также о том, что ЕС может прекратить выдавать визы россиянам, сообщил министр по вопросам интеграции и миграционной политики Швеции Андерс Игеман. Игеман предпочитает, чтобы Швеция шла в ногу с ЕС в вопросе виз для граждан России, но он не исключает, что Швеция будет действовать самостоятельно.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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