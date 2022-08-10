Российский бизнесмен-оппозиционер Евгений Чичваркин считает "большой ошибкой" призыв Зеленского закрыть въезд россиянам на запад.

"Людей нужно наказывать за действия, а не за то, что у них паспорт той или иной страны. Это напоминает тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не принимали евреев. Где-то в Канаде, кажется, это произошло", - заявил Чичваркин в интервью Belsat TV.

Он также заявил, что если действия Путина в Украине - это "жесткий фашизм", то "это такой легенький, ультра-лайт фашизм". "Это соответствует путинским словам о том, что нас не любят из-за национальности, а не из-за того, что кто-то агрессивный, а кто-то нет. К сожалению, это доказывает правоту путинских слов", - говорит Чичваркин.

Чичваркин считает, что чем больше россиян покинут РФ, "тем быстрее наступит перелом сознания" в России.

"Я понимаю всю ту естественную и справедливую злость к оккупантам. Я полностью поддерживаю те жесткие решения после русских маршей и автопробегов, которые были приняты в Германии. Это не свобода слова, а поддержка терроризма. Это должно быть немедленно и жесточайшим образом прекращено. Но наказывать просто по признаку национальности - это путь, который ведет к фашизму", - сказал он.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что данная идея Зеленского может стать подарком для Владимира Путина:

"Если эта идея осуществится, Кремль будет даже в выигрыше как минимум по двум пунктам:

Произойдёт дальнейшая консолидация российского общества вокруг власти - мол, "теперь все мы на одной лодке, деваться некуда вне зависимости от того, как кто относился раньше к Путину и к войне в Украине". Сократится отток валюты за границу - если людям запрещён выезд за границу, они будут тратить деньги внутри России.

Впрочем, на Западе это наверняка понимают, а потому вряд ли сделают Путину такой подарок. К примеру, в Европейском союзе заявили, что визовый кодекс не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз для всех стран мира.

К слову, заявление Зеленского уже используется российской властью для реализации первого пункта.

Например, замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Гитлером: "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?".

Ранее с критикой Зеленского из-за призыва закрыть выезд россиянам выступил Александр Невзоров. "Напомню, что практически все журналисты России покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до "последней капли крови". Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами", - написал Невзоров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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