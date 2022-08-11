В США нет ограничений на выдачу виз гражданам России.

Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт на брифинге 10 августа.

У сотрудницы Госдепа спросили о призыве Украины к странам Большой семерки (G7) запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ.

"Россияне на самом деле могут отправиться в любое посольство США в мире, чтобы подать заявление на получение визы. Это происходит каждый день", - ответила представитель Госдепартамента.

При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется.

Как писала "Страна", сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и Большой семерки прекратить выдавать визы россиянам.

На это в в Amnesty International заявили, что страны ЕС, которые предлагают запретить выдачу всем россиянам шенгенских туристических виз, должны соблюдать международные стандарты в сфере прав человека.