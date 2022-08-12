Amnesty International заявила, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

Об этом говорится на странице организации в Twitter.

"Россия использует атомную электростанцию в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – заявила Amnesty International.

Напомним, на заседании Совбеза ООН призвали Украину и Россию начать диалог по ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что подобная ситуация, которая разворачивается вокруг Запорожской АЭС, может повториться и с европейскими атомными электростанциями.

Также "Страна" сообщала, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Тем временем, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию экспертов для посещения Запорожской АЭС.