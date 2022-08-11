Началось заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, инициированное Российской Федерацией, по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Постоянный представитель Китая призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров в связи с этой ситуацией.

Напомним, в Энергодаре продолжаются обстрелы промышленной зоны у Запорожской АЭС. По данным "Энергоатома", российские военные попали совсем недалеко от первого энергоблока станции.

Ранее мы писали, что страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны конфликта прекратить военную активность и согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

Также "Страна" сообщала, что, по заявлению "Энергоатома", после обстрелов на Запорожской АЭС осталась неповрежденной последняя линия электропередач.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.