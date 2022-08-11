Разговоры о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС на данный момент не ведутся.

Об этом заявил офис генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

В офисе генсека ООН сообщили, что стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр станции.

Напомним, в "Энергоатоме" проинформировали, что российские военные вновь ударили по району ЗАЭС. Обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших.

Также "Страна" сообщала, что в Энергодаре продолжаются обстрелы промышленной зоны у Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал обе стороны конфликта прекратить военную активность и согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.