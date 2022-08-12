Москва и Вашингтон высказались на Совбезе ООН по ситуации на Запорожской атомной станции.

РФ обвинила в обстрелах объекта украинскую армию. По мнению Москвы, это делается, чтобы "запугать персонал станции". В РФ говорят, что удары наносятся из Никополя и Марганца, идут якобы попытки попасть в хранилища радиоактивных отходов.

США в своем выступлении воздержались называть конкретных виновных в обстрелах станции. Но предложили вывести российские войска с территории Украины. Также американцы поддержали миссию МАГАТЭ в Украину, но "при условии соблюдения суверенитета Украины".

Вашингтон призвал Россию передать Украине контроль над станцией и создать демилитаризованную зону вокруг АЭС (что ранее предлагала и Украина). По словам представителя США, проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

Напомним, США поддержали предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Госдепартамент призвал Россию вернуть контроль над объектом Украине, а также обеим сторонам воздержаться от ведения боевых действий около АЭС.

Ранее мы писали, что Китай на Совбезе ООН призвал к немедленной инспекции Запорожской АЭС.

Также "Страна" сообщала, что глава МАГАТЭ готов возглавить делегацию экспертов для посещения Запорожской АЭС.