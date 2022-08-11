Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 11 августа.

Главное в обращении Зеленского:

Президент сообщил, что принял участие в конференции доноров в Копенгагене, где участвуют 26 стран. Этот формат - о долгосрочной военной поддержке. Дания уже огласила о пакете помощи на 110 млн евро, а всего конференция собрала 1,5 млрд евро. Он рассказал, что в обращении к участникам конференции призвал их действовать быстрее и жестче - особенно после ядерного шантажа в ситуации с Запорожской ЕС. Позиция Зеленского по Запорожской АЭС: только полный отвод российских войск и восстановление контроля Украины над станцией гарантирует безопасность. Президент раскритиковал генерала Кривоноса (не называя его) за комментирование действий военного командования, считая такие действия безответственными.

Ранее мы писали, что на заседании Совбеза ООН призвали Украину и Россию начать диалог по ситуации на Запорожской АЭС.

Также "Страна" сообщала, что в ООН не планируют размещать миротворцев на территории Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.