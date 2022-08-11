Украина ожидает еще 3 млрд долларов от США до конца августа.

Об этом сообщает ВВС.



Издание цитирует министра финансов Украины Сергея Марченко, который заявил, что до конца августа Украина получит еще 3 млрд долларов финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета в 7,5 млрд.

Деньги пойдут на здравоохранение и пенсионное обеспечение.



Также сообщается, что страны-участницы проходящей сегодня донорской конференции в Копенгагене выделят на закупки оружия Украине 1,5 миллиарда евро.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна финансовая помощь без бюрократических блокировок, а также оружие, снаряды и изоляция РФ.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро. Так, 5 млрд евро планируют дать как кредиты, а 3 млрд - как безвозвратные гранты.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.