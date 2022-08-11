США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, которую сегодня озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Госдепартамент США призвал Россию вернуть контроль над объектом Украине, а также обеим сторонам воздержаться от ведения боевых действий около АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

"Боевые действия вблизи АЭС опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над ними, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции", - отметил представитель Госдепартамента.

Напомним, сегодня Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны войны в Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС и согласовать безопасный периметр вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности. Также "Страна" писала, что группа G7 призвала Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

В последнее время ЗАЭС подвергается обстрелам. Как сообщили в "Энергоатоме" во время последнего из них были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища отходов.

Сегодня об обстрелах Запорожской АЭС заявляли и украинские, и российские власти. "Энергоатом" сообщал про обстрел россиянами пожарной части возле ЗАЭС и отсутствие пожара на Запорожской АЭС, а также о нормальном радиационном фоне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что россияне превратили ЗАЭС в военную базу. Он призвал руководство МАГАТЭ и ООН направить международную миссию на захваченную Запорожскую АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.