Китай сделал заявление на Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Пекин обеспокоен нападениями на станцию, которые "подрывают безопасность" персонала крупнейшей АЭС в Европе. В случае аварии последствия будут больше, чем на Фукусиме.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанно и действовать осторожно", - заявил представитель Китая.

Он выступил за визит МАГАТЭ в Украину и заявил, что "Россия обещала оказать необходимую помощь. Украина в своих письмах генеральному директору МАГАТЭ и генсеку ООН подчеркнула растущую необходимость организации такого визита", который нужно организовать "без проволочек".

Также Китай призвал "установить мир, как можно скорее, это снимет ядерные риски". В Пекине предлагают возобновить переговоры с учетом "сохранения архитектуры безопасности".

Напомним, Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН и МАГАТЭ направить совместную миссию на захваченную Запорожскую АЭС.

Также "Страна" сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военную активность и согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.