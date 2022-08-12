На Запорожской АЭС на данный момент "нет немедленной чрезвычайной опасности", но эта ситуация может измениться в любой момент.

Такой вывод можно сделать из последней информации, которая поступила в МАГАТЭ со станции.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава организации Рафаэль Гросси. Он призвал Украину и Россию позволить миссии экспертов посетить станцию как можно скорее. Глава МАГАТЭ готов сам возглавить такую миссию.

Информацию со станции Гросси получает и от Украины, и от России. Но эта информация часто противоречит друг другу, поэтому необходим срочный визит на объект независимых экспертов.

Напомним, Россия пригласила МАГАТЭ посетить обстрелянную Запорожскую АЭС. Наблюдателей международной миссии пригласили провести "мероприятия в рамках осуществления гарантий, а также наблюдения за состоянием ядерной безопасности и защиты".

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ решил прервать отпуск, чтобы принять участие в Совбезе ООН по Запорожской АЭС.

Также "Страна" сообщала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН и МАГАТЭ направить совместную миссию на захваченную Запорожскую АЭС.