Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что подобная ситуация, которая разворачивается вокруг Запорожской АЭС, может повториться и с европейскими атомными электростанциями.

РФ продолжает обвинять в обстрелах Украину и ее "западных покровителей".

"Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", - написал Медведев в Telegram.

Напомним, что страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

А на заседании Совбеза ООН призвали Украину и Россию начать диалог по ситуации на Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.