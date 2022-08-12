Украина выдвинула три условия России для допуска миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Их на заседании Совбеза ООН озвучил полпред Сергей Кислица.

Россия должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий. Не чинить препятствий проходу миссии со стороны Украины (то есть, со стороны Никополя). Видимо, имеется в виду - прекратить обстрелы правого берега Днепра. Также нужно разминировать АЭС и подходы к ней (Кислица заявил, что станция заминирована, Россия этого не подтверждала). Вывести войска, оружие и технику со станции.

Украина требует, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории и действовала в соответствии с украинским законодательством.

Кислица в завершение назвал Россию "государством-террористом". В ответ полпред России Небензя взял реплику и назвал выступление украинского представителя "потоком сознания".

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию экспертов для посещения Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что Россия пригласила МАГАТЭ посетить обстрелянную Запорожскую АЭС. Наблюдателей международной миссии пригласили провести "мероприятия в рамках осуществления гарантий, а также наблюдения за состоянием ядерной безопасности и защиты".

Также "Страна" сообщала, что США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.