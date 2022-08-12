В Швеции допустили возможность производства оружия для Украины. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист по итогам конференции западных союзников Украины в Копенгагене, сообщает SVT.

"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях, но в конце концов мы видим, как мы объединяем это все воедино", - говорит Питер Хультквист о возможности производства оружия для Украины.

По словам Хультквиста, к процессу производства оружия для Украины могут также присоединиться Словакия, Польша и Чехия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно непосредственно поставлять в Украину", - сказал он.

Ранее Швеция объявила, что может прекратить выдавать визы гражданам России.

Как писала "Страна", в Словакия планируют передать Украине свои самолеты МиГ-29 до конца августа.

Также мы писали, что Польша готова передать Украине первую порцию самоходных "Крабов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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