Восемь самоходных гаубиц Krab по подписанному в июне контракту Польша готова передать Украине.

По данным "Польского радио", техника ожидает завершения последних формальностей.

Параллельно на территории Польши продолжается обучение украинских военных работе с этим вооружением.

Контракт на сумму более трех миллиардов злотых предусматривает производство для украинской армии около 60 "Крабов" и дополнительных машин.

Ранее "Страна" писала, что правительство ФРГ, не афишируя, дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 Украине. Производитель оценил бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро. Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро. Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет.

Также мы рассказывали, что Германия передаст Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber, которые позволяют возводить мосты для преодоления водных или иных преград в бою. Машины Biber позволяют быстро развернуть мост на месте водных преград и сложного рельефа, где ширина переправы составляет не более 20 метров.