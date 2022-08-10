В Вашингтоне, как в демократических, так и в республиканских кругах, растут опасения, что администрация Байдена воздерживается от поставок Украине определенного оружия, которое даст ей преимущество в войне против РФ.

Об этом пишет Daily Beast в статье под заголовком "Законодатели хотят лучшего оружия для Украины. Но не Байден".

Сенаторы упрекают Белый дом в нерешительности и страхах, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS приведет к эскалации.

Издание напоминает, что такие же опасения были и перед передачей Украине РЗСО HIMARS.

Впрочем, пока одни считают, что в Белом доме боятся поставлять ракеты дальнего радиуса, другие считают, что разведка США просто не обладает нужным объемом данных для их эффективного применения.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего.

В The Financial Times написали, что у Украины нет 30% оружия для масштабного контнаступления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.