Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом сообщает Твиттер Белого дома.

Напомним, решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО было принято в июне, но для его ратификации нужно одобрение всех стран, входящих в альянс. Включая Турцию, которая требует от этих стран выдачи курдских активистов, но пока не добилась этого.

Турция заявила, что заморозит процесс присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят взятые на себя обязательства.

Между тем Бундестаг и Бундесрат ратифицировали на национальном уровне протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом Германия первой в НАТО ратифицировала протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.