Война России против Украины может перейти в стадию "заморозки" и однозначных прогнозов насчет сроков ее окончания пока нет.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью "Радио Свобода" в четверг, 28 июля.

По ее словам, Россия могла бы остановить войну "завтра, если бы захотела". Однако этого не происходит, поэтому США и НАТО пытаются давить на Москву всеми возможными способами, чтобы изменить стратегические планы президента РФ Владимира Путина.

"Россия изолирована. НАТО приближается к ее границам и присоединяет новых членов, а Путин обнаруживает, что его собственные экономические показатели становятся все слабее и снижаются. И потому я думаю, что впоследствии Россия поймет, что это был, в сущности, стратегический провал по многим пунктам. Но, с точки зрения прогнозирования, будет ли это еще несколько недель, или месяцев, или дольше, трудно сказать. Наше внимание, опять, же сосредоточено только на поддержке этих украинских войск, чтобы они могли одержать победу", - сказала дипломат.

Джулианна Смит добавила, что замороженный военный конфликт является "одной из возможностей". Она также пояснила, что Россия часто прибегает к подобной методике.

"В некоторых случаях они приходят и берут под свой контроль или пытаются аннексировать территорию, как это было с Крымом, а затем пытаются сделать эту аннексию реальностью", - сказала Смит.

Посол США в НАТО подытожила, что международное сообщество будет "пресекать любые попытки" незаконной аннексии украинской территории.

Ранее мы писали, что экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис спрогнозировал, что война РФ против Украины, скорее всего, перерастет в "замороженный конфликт" через 4-6 месяцев.

Также "Страна" сообщала, что западные аналитики опасаются того, что из-за войны финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже осенью.