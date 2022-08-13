США не давали Украине вооружения, которым она могла бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму.

Об этом на условиях анонимности сообщил представитель Минобороны США на закрытом брифинге для американских СМИ.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – цитирует представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

Он добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, что бы указывало" на то, что удар по аэродрому был совершен ракетами.

Ранее мы писали, что у Зеленского намекнули на причастность Украины к взрывам на аэродроме "Саки" в Крыму.

Также "Страна" сообщала, что, по данным британской разведки, из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

Кроме того, мы анализировали все версии взрывов на военном аэродроме под Саками.

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