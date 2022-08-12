Взрывы на аэродроме "Саки" в Крыму привели к значительной деградации возможностей морской авиации Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает британская разведка, сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

В британском Минобороны отмечают, что первоначальная причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака, видимые на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва до четырех открытых складов боеприпасов.

По данным разведки, в результате взрывов были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти истребителей-бомбардировщиков Су-24 и трех многоцелевых самолетов Су-30.

Аэродром получил серьезные повреждения, но, вероятно, остается работоспособным.

Потеря 8 боевых самолетов представляет собой незначительную часть всего парка самолетов, которые РФ может использовать для поддержки войны. Однако "Саки" в основном использовались как база для авиации Черноморского ВМФ России. Поэтому в результате взрывов пострадали возможности его морской авиации.

В Минобороны Британии считают, что ранее Крым рассматривался как безопасный тыл, а после взрывов восприятие угрозы будет пересмотрено.

Ранее мы писали, что, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска потеряли девять своих самолетов после этих взрывов. Какие именно самолеты были уничтожены, в сводке не указывалось. Как пишет Bild, на крымском аэродроме уничтожены не менее одиннадцати российских истребителей.

Напомним, по данным CNN, из-за взрывов под Саками авиация РФ понесла наибольшие потери за день со времен Второй мировой войны.

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