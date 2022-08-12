В порту "Южный" пришвартовалось судно Brave Commander под флагом Ливана.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Твиттере.

Уже в ближайшее время на судно загрузят 23 тысячи тонн зерна, после этого зерновоз отправится в Эфиопию.

Это будет первая партия зерна с начала работы зернового коридора, которая отправится в Африку.

До сих пор зерно отправлялось в Англию, Ирландию, Италию и Китай.

Ранее "Страна" писала, что Украина ожидает прибытия корабля, который доставит 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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