В понедельник, 8 августа, из украинских портов выйдут еще два судна с зерном. К реализации "зерновой сделки" впервые подключат порт "Южный" в Одесской области (до этого вывоз зерна осуществлялся из портов "Одесса" и "Черноморск").

Об этом сообщили в ООН.

"Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут 59 469 тонн продовольствия", — говорится в сообщении.

По данным ООН, из порта "Южный" выйдет судно MV Sacura, которое доставит 11 тысяч тонн сои в Италию, а судно MV Arizona направится из Черноморска в Турцию с 48 459 тоннами кукурузы.

Напомним, вчера еще четыре судна вышли из украинских портов в рамках "зерновой сделки".

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

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