Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 12 августа.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что в День молодежи встретился с юными героями-спасателями, которых наградили в Мариинском дворце. Рассказал о разговоре с Папой Римским, с которым они обсудили способы скорейшего восстановления мира в Украине. Сообщил, что Латвия признала Россию "государством-террористом" и что Киев работает над тем, чтобы расширить географию такого признания. Предложил дать статус беженцев российским оппозиционерам, а для остальных россиян запретить выдачу виз в ЕС.

Ранее мы писали, что Чехия предложит Евросоюзу обсудить запрет шенгенских виз для россиян в конце августа.

Также "Страна" сообщала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему всех россиян нужно лишить виз в Европу.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.