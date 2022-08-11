Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

По его мнению, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане.

"Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления", - сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан.

Он заявил, что ЕС ранее принял решение "о масштабных санкциях" против России, которые "затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России".

"Мы это, наверняка, будем продолжать", - сказал канцлер.

Напомним, что сегодня Латвия не только первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма, но и призвала страны ЕС "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".

С такой инициативой недавно выступил Владимир Зеленский. В среде российских политэмигрантов, покинувших страну после начала вторжения в Украину, слова Зеленского произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Журналист Александр Невзоров, который доселе был в неплохих отношениях с Офисом президента и даже подал на украинское гражданство, заявил, что готов "скрестить клинки" с Зеленским.

"Страна" разбиралась, к чему приведет запрет на въезд россиян в страны Запада.