Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций. Отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции, сотрудничеством которой с РФ обеспокоен Запад.

Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отследили движение судов в регионе и установили, что отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции, а количество судов, действующих в обход запрета на импорт, увеличивается.

Снабжение из России в Средиземноморский регион было самым высоким с середины июня, а Испания и Греция получили российскую нефть впервые за четыре месяца.

Напомним, ранее СМИ писали, что Москва обратилась к Турции за помощью в обходе санкций.

Также "Страна" писала, что из-за обхода антироссийских санкций экспорт из Италии в Турцию увеличился почти в два раза.

Ранее издание Bloomberg писало, что южные государства Европы тайно закупают российскую нефть в рекордных объемах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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