Когда обсуждается тесное взаимодействие Турции и России по многим вопросам, а также отказ Эрдогана от присоединения к санкциям против РФ, следует учитывать важный фактор - очень большие проблемы турецкой экономики.

Инфляция уже достигла рекордных 80%. Рост цен ускорился с осени прошлого года, когда курс лиры резко упал.

Есть мнение, что истинный уровень инфляции выше официальных цифр. Торговая палата Стамбула в июне сообщила, что годовая инфляция в этом крупнейшем городе Турции достигла 94%.

Сильно подорожали продукты (вдвое, а то втрое) и проезд в транспорте, турецкая лира с начала года подешевела более чем на четверть в отношении американской валюты (в начале января доллар стоил 13 лир, сейчас – 18 лир, а еще три года назад курс был 5 лир). Рост зарплат не успевает за галопирующими ценами.

По отчету турецкой группы независимых экономистов ENAG, потребительские цены в июне выросли на 175% по сравнению с прошлым годом.

Правительство Турции называет это "стимуляцией экономического роста", чтобы не повышать процентных ставок для замедления инфляции - иначе пострадало бы производство. Как говорят, "решили расти вместе с инфляцией".

Это то, что Эрдоган назвал "новой экономической моделью Турции".



С другой стороны, экономический курс, который предусматривает снижение стоимости кредитов, еще более увеличил долговую нагрузку на экономику.

"Президент взял под контроль Центральный банк и снизил ставки по кредитам ради лояльности населения. Инвесторы засомневались в независимости Центробанка, инвестиции упали. В то же время Турция больше импортирует, чем экспортирует. Большой дефицит торгового баланса. При этом продолжается строительный бум - высотки, дороги, мосты. Теперь вот космос покорять собрались, что вызвало массу троллинга в народе. Кстати, из-за инфляции многие строительные компании могут обанкротиться, ведь кредиты они брали в долларах. Также могут обанкротиться банки", - рассказал "Стране" турецкий журналист Ариф Арслан.

Резкое ухудшение ситуации в экономике, падение доходов и рост цен вызвали волну недовольства среди населения.

А в июне следующего года в Турции пройдут выборы президента.

Рейтинг одобрения Эрдогана падает: только 41,5% турков заявили, что одобряют работу президента, согласно июльскому опросу MetroPoll "Пульс Турции".

Правда, поддержка у власти по-прежнему есть, хоть и меньше, чем раньше.

"После неудачной попытки путча в 2016 году любое поползновение против президента обречено. Силовики подчинены Эрдогану. Рейтинг президента падает, но многие до сих поддерживают президента и его курс, веря, что он все делает правильно. Одни верят, что только благодаря Эрдогану и его умению лавировать и договариваться в Турции нет войны. Другие, наоборот, боятся, что перед выборами могут начаться потрясения внутри страны, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Также боятся войны с Грецией, ситуация в соседней Сирии и дела с курдами тоже тревожные. Предстоящий год может быть очень тяжелым. В целом люди с высшим образованием в больших городах не любят нынешнюю власть, но их меньшинство. А жители провинции, наоборот, хвалят президента и во всем винят происки внешних сил", - говорит Арслан.

В то же время, нарастающие экономические проблемы постепенно подтачивают рейтинг Эрдогана.

И потому для него курс на продолжение взаимодействия с Россией имеет очень важный прикладной характер: таким образом он хочет в известной степени уменьшить кризисные явления в экономике, зарабатывая на помощи России в обходе санкций.