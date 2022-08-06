Страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией. Особенно после недавних переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на шесть неназванных западных источников.

Одного собеседника газеты смутили заявления двух политиков о намерении углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель "все более и более пристально" следит за турецко-российскими отношениями. Третий назвал позицию Анкары "оппортунистской".

Financial Times пишет, что Вашингтон не раз предупреждал о возможности введения вторичных санкций в отношении тех стран, которые будут помогать России обходить введенные против нее санкции.

Высокопоставленный западный источник в разговоре с изданием предположил, что Брюссель может "призвать западные фирмы или отказаться от отношений с Турцией, или сократить отношения с Турцией с учётом риска, который может быть появиться в свете расширения Турцией отношений с Россией".

Однако данное предположение было отвергнуто несколькими другими западными собеседниками FT. Они поставили под сомнение возможность реализации шага с практической и юридической точек зрения, и усомнились в том, что это хорошая идея.

Собеседник газеты также сказал, что действия в отношении Анкары могут быть предприняты со стороны отдельных членов ЕС, которые "могут попросить ввести ограничения по финансированию торговли или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких компаний".

Три других источника Financial Times рассказали, что никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении Анкары в Брюсселе сейчас не ведется.

Напомним, что сегодня по возвращении из Сочи Эрдоган сделал ряд заявлений. Он сообщил, что Турция и Россия подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд, для чего стороны хотят развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство.

Турецкий лидер также сообщил, что Москва и Анкара достигли договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.

Также Турция предложила провести на своей территории встречу Путина и Зеленского.

Ранее The New York Times писала о том, что Эрдоган "сводит Джо Байдена с ума", но президент США ничего не может с ним поделать.