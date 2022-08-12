Глава МИД Чехии Ян Липавский предложит коллегам по ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян на встрече в конце августа.

Об этом сообщает AFP.

В комментарии Novinky Липавский заявил, что поддерживает инициативу ряда стран ЕС полностью запретить выдачу шенгенских виз для граждан России.

"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится к скоординированному подходу всего Европейского Союза. Приостановка выдачи виз гражданам РФ государствами - членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией", - заявил дипломат.

Он напомнил, что Чехия стала первой страной, которая еще 25 февраля запретила выдачу виз гражданам России (а потом и Беларуси).

"Во время российской агрессии, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности, я долго пытался уменьшить влияние российских спецслужб на территории ЕС", - сказал Липавский.

Напомним, что Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами со следующей недели.

"Страна" разбиралась, примет ли такое решение весь Евросоюз и какие возможные последствия.