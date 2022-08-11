Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами. Сейчас в ограничениях есть исключения по ряду категорий граждан, но власти на следующей неделе обсудят, как запретить въезд всем гражданам РФ с шенгенскими визами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает местный портал Err.ee.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию", - сказал министр по итогам очередного заседания правительства.

Однако есть и исключения. Под санкцию не попадут:

сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей;

лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

При этом новые правила касаются только виз, выданных Эстонией.

Отметим, что Эстония наряду с Латвией и Финляндией являются странами, через которые россияне взъезжают в ЕС по сухопутной границе в условиях отсутствия воздушного сообщения.

Ранее в ЕС заявили, что визовый кодекс не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз для всех стран мира. Так Брюссель ответил на предложение премьера Эстонии закрыть въезд россиян в Европу.

В Финляндии поддержали идею премьера Эстонии об отмене туристических виз для россиян

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "с трудом представляет себе" закрытие границ Европы для россиян.