Россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".



Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил в Твиттере канцлеру Германии Олафу Шольцу, ранее заявившему, что он c трудом представляет прекращение выдачи виз россиянам, поскольку ответственность за вторжение несет российское руководство, а не простые граждане.



"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать, мучить и уничтожать. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну, приветствуют ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - написал Кулеба.

Ранее "Страна" приводила высказывание Шольца о возможности лишить россиян виз в Европу.

Мы также писали, что Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами. Сейчас в ограничениях есть исключения по некоторым категориям граждан, но власти на следующей неделе обсудят, как запретить въезд всем гражданам РФ с шенгенскими визами.