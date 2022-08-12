Россияне отодвинули украинскую армию ближе к восточной окраине Бахмута.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Перекресток М03, к которому рвались российские войска, стал "серой зоной". Там зона, разделяющая противников, за которую идут бои.

Арестович призывает "не терять голову", поскольку войска РФ прошли всего полтора километра.

По его словам, темпы, масштабы и цена этого продвижения не позволят россиянам взять Северск и другие города.

"Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", – убежден советник Ермака.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович дал новый прогноз, когда закончится война.

Также "Страна" сообщала, что, по данным Генштаба, ВСУ остановили штурм россиян на Авдеевском направлении.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.