Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о новом ударе по городу.

Как он сообщил в Facebook, удар пришелся по частному сектору.

Ранее "Страна" публиковала фото последствий ракетных ударов армии РФ по жилому сектору Краматорска, которые произошли сегодня ночью. Обошлось без жертв и раненых, по району частного сектора нанесли 11 ракетных ударов.

Помимо Краматорска серьезно пострадал город Курахово. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские военные попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. К счастью, никто из них не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.